Як Ющенко і Тимошенко шахтарів ділили

У Міністерстві вугільної промисловості України здивовані позицією окремих посадовців щодо визначення місця святкування Дня шахтаря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінвуглепрому.

У міністерстві нагадали, що був створений організаційний комітет на чолі з першим заступником міністра для проведення всіх організаційних заходів в певному місці, який, враховуючи практику попередніх років, вирішив, що цьогорічним місцем відзначення професійного свята має стати Донецьк.

При цьому, Донецька обласна державна адміністрація своїм листом від 18 липня 2008 року категорично відмовила Мінвуглепрому у визначенні області місцем проведення урочистого засідання для вшанування переможців змагань по відзначенню Дню шахтаря. Зокрема, у листі Донецької облдержадміністрації зазначалося, що область «перевантажена» офіційними заходами. Крім того, в листі йшлося, що останнім часом на шахтах Донецької області сталася низка трагічних подій, під час яких загинули і постраждали люди.

У Мінвуглепромі зважили на цю особливість і звернулися за допомогою до обласної державної адміністрації Луганської області.

Проте глава Луганської ОДА Олександр АНТІПОВ надіслав ряд листів також з проханням не проводити святкові заходи у зв’язку з перевантаженням області заходами офіційними. Крім того, він наголосив, що всі об’єкти, де можна було б провести урочистості до Дня шахтаря, ремонтуються.

У міністерстві нагадали, що 21 серпня 2008 року прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила вжити заходів щодо організації та проведення 29 серпня 2008 року у Луганську професійного свята – Дня шахтаря. Згідно з цим документом розпочалася робота відповідних служб щодо підготовки до участі глави уряду в урочистостях. Коли ж усі роботи з визначення учасників урочистого засідання були вже практично завершені, стало відомо, що Президент України В.ЮЩЕНКО 29 серпня в Донецьку проведе інше засідання з шахтарями, вручить державні нагороди.

”Зрозуміло, що глава держави має на це право, навіть тоді, коли зібратися простим шахтарям у Донецьку не можна було”, – йдеться у повідомленні прес-служби відомства. При цьому в Мінвуглепромі зазначають, що на деякі державні підприємства відомства прийшли розпорядження нікого не пускати на урочистості у Луганськ, де відбудеться офіційне святкування Дня шахтаря за участі керівництва Мінвуглепрому, а везти людей лише у Донецьк.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Донецьку область.

За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО, зокрема, візьме участь в урочистих зборах у Донецьку з нагоди Дня шахтаря і вручить державні нагороди.

Водночас народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зустрічі з гірниками шахти ім.Космонавтів державного підприємства «Ровенькиантрацит» повідомила, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО святкуватиме День шахтаря в Луганську.