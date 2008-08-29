Ющенко відбув на Донеччину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Донецької області.

Як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави відвідає шахту «Красноармійська – Західна №1», що належить до шахтоуправління «Покровське», де огляне диспетчерський пункт, будівництво збагачувальної фабрики та нового блоку шахти, а також поспілкується з шахтарями та шахтобудівельниками. Окрім того, у Донецьку В.ЮЩЕНКО відвідає шахту «Жовтневий рудник».

У Донецьку глава держави також візьме участь в урочистих зборах з нагоди Дня шахтаря і вручить державні нагороди.

У поїздці Президента супроводжують голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК та заступник глави Секретаріату Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.