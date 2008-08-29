У МЗС вважають Януковича безвідповідальним провокатором?

У МЗС України заявляють, що заклики лідерів Партії регіонів визнати „незалежність” Південної Осетії та Абхазії шкодять національним інтересам України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

“МЗС України змушене з жалем констатувати, що позиція Партії регіонів у питанні російсько-грузинського конфлікту, а особливо заклики її лідерів визнати „незалежність” Південної Осетії та Абхазії, шкодять національним інтересам України”, - зауважили у міністерстві.

У МЗС вважають, що така позиція є “провокативною, безвідповідальною та неприйнятною”.

”Схоже, вже стало традицією, що очільники Партії регіонів проводять консультації з актуальних питань життєдіяльності Української держави не зі своїми колегами по парламенту, а далеко за її межами. Нерідко такі обміни думками трансформуються у конкретні акції вже всередині країни”, - наголошують у прес-службі МЗС.

МЗС наводить конкретний приклад - остання заява щодо згаданих квазідержавних утворень. “Дивний збіг обставин, чи не так?”, - запитують у міністерстві.

Залишаючи непрофесійний, упереджений аналіз цієї політичної сили причин конфлікту та його наслідків для розвитку геополітичної ситуації на Південному Кавказі для коментарів політологів, прес-служба МЗС України наголошує, що позиція МЗС, не вмотивована будь-якими політичними уподобаннями, з самого початку конфлікту переслідувала лише захист національних інтересів Української держави.

”Абсолютно безпідставними є твердження, що заяви України нібито втягували нашу державу у конфлікт третіх сторін”, - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

“Усім повинно бути зрозуміло, що лише активна позиція України з відстоювання незалежності і суверенітету Грузії у руслі домінуючих у світі підходів до цього конфлікту може забезпечити і наш суверенітет, територіальну цілісність та непорушність кордонів, наші національні інтереси”, - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна має визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії.

“Визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії та Абхазії – це логічне продовження процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності краю Косово. Ще в лютому цього року я публічно висловлював свої тривоги з приводу того, що такий крок Заходу неодмінно потягне за собою ланцюгову реакцію. І ми попереджали світ про небезпеку використання подвійних стандартів у ситуації з визнанням незалежності Косово”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.