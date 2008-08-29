У МЗС здається зрозуміли, з якою метою ЧФ РФ посилює охорону

Міністерство закордоних справ України звертає увагу Росії на те, що підсилення Чорноморським флотом охорони своїх об’єктів для „виключення можливих провокацій” можливе лише у межах місць дислокації підрозділів ЧФ РФ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

У МЗС наголошують, що Україна не заперечує права РФ вживати необхідних заходів з метою забезпечення охорони своїх військових підрозділів, які тимчасово базуються на українській території у відповідності з існуючими двосторонніми домовленостями.

“Водночас, звертаємо увагу російської сторони на те, що подібні дії можливі виключно у межах місць дислокації підрозділів ЧФ РФ, визначених згаданими домовленостями, і таким чином, не можуть здійснюватися поза цими межами”,- зазначили в прес-службі.

У міністерстві переконані, що дотримання такої вимоги унеможливлюватиме будь-які провокаційні дії та не збурюватиме громадську думку, що, як видається, і має на меті ЧФ РФ, оприлюднюючи згадані заяви.

Як повідомляв УНІАН, Чорноморський флот РФ посилив охорону своїх об`єктів в Україні для виключення можливих провокацій. Про це повідомив 28 серпня помічник головнокомандувача ВМФ Росії Ігор ДИГАЛО. За його словами, у керівництва ВМФ РФ є інформація про те, що найближчим часом очікуються такі провокації з боку різних громадських організацій, а також господарських і судових органів України.