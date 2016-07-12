Гройсман хоче змусити міністрів приймати конкретні рішення по боротьбі з корупцією
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір змусити міністрів приймати конкретні рішення по боротьбі з корупцією у відомствах, і відзвітувати про виконану роботу у Міжнародний антикорупційний день, 9 грудня.
Про це він заявив в ефірі "Свободи слова", передає РБК-Україна.
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"Я в найближчі дні хочу поставити завдання кожному міністерству. Кожному. Щоб мінімум три-п'ять конкретних рішень були прийняті в тому чи іншому міністерстві, які були б покликані до знищення корупції, як явища. 9 грудня, в Міжнародний антикорупційний день я б дуже хотів, щоб кожен міністр, і я це зроблю персонально, публічно вийшов до людей і сказав: "Такі схеми в міністерстві працювали, так вони наносили збитки, так ми їх змінили і маємо такі результати", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявив, що Єврокомісія в найближчі дні виділить Україні 50 млн євро на програму по боротьбі з корупцією.