Гройсман хоче змусити міністрів приймати конкретні рішення по боротьбі з корупцією

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова", передає РБК-Україна.

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"Я в найближчі дні хочу поставити завдання кожному міністерству. Кожному. Щоб мінімум три-п'ять конкретних рішень були прийняті в тому чи іншому міністерстві, які були б покликані до знищення корупції, як явища. 9 грудня, в Міжнародний антикорупційний день я б дуже хотів, щоб кожен міністр, і я це зроблю персонально, публічно вийшов до людей і сказав: "Такі схеми в міністерстві працювали, так вони наносили збитки, так ми їх змінили і маємо такі результати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявив, що Єврокомісія в найближчі дні виділить Україні 50 млн євро на програму по боротьбі з корупцією.