Білорусь не поспішає надавати РФ свій повітряний простір, – 'Флеш'

Натомість росіяни вимушені пускати БПЛА через українську територію, ризикуючи збиттям.

Під час денної атаки 13 травня, росіяни не наважилися перетнути повітряний простір Білорусі своїми дронами. Про це розповів радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов.

"Цікаве спостереження. Сотні "Шахедів" могли б пролетіти над РБ на невеликій ділянці. Натомість вони огинають кордон РБ. Для ворога це зайві ризики бути збитими, зайвий час польоту, зайві складнощі програмування маршруту. Це свідчить про те, що РБ не поспішає надавати РФ свій повітряний простір навіть на кілька кілометрів", – написав "Флеш".

Що цьому передувало

Нагадаємо, вдень, 13 травня, російські окупанти атакували Україну "Шахедами". У низці регіонів країни оголосили про повітряну тривогу. Вибухи внаслідок роботи ППО чули зокрема жителі Києва.

Відео дня

Незадовго до цього очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що російські окупанти готуються завдати масованого удару по Україні. Він тоді зазначав, що крім "Шахедів", російські загарбники також планують використати ракети для атак по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: