Рідкісне фото: ВМС США розкрили локацію підводного човна, що може нести ядерку, - BI

На озброєнні ВМС США перебувають 14 атомних підводних човнів класу Ohio, кожен з яких може нести до 20 ракет Trident II D5.

Шостий флот ВМС США оприлюднив фотографію атомного підводного човна класу Ohio, оснащеного балістичними ракетами, який пришвартувався в Гібралтарі, інформує Business Insider.

У повідомленні зазначалося, що візит неназваної субмарини до британської території біля узбережжя Іспанії "демонструє можливості, гнучкість і незмінну відданість США своїм союзникам по НАТО".

"Хоча у заяві ВМС не згадували Іран чи поточний конфлікт у регіоні, поява так званого "бумера" – підводного човна, здатного нести ядерні ракети Trident II – у Середземному морі відбувається на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході", - пише портал.

Відео дня

Як зазначається, США наразі блокують іранські порти, тоді як сили противника здійснюють атаки на американські військові та комерційні судна.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення вогню з Іраном "перебуває на межі зриву". Він назвав останню пропозицію Тегерана "сміттям", а ще на початку квітня пригрозив, що "розпочнеться справжнє пекло", якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку, яка фактично залишається заблокованою.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі у вівторок заявив, що Вашингтон має плани як для ескалації, так і для деескалації ситуації залежно від обставин.

На озброєнні ВМС США перебувають 14 атомних підводних човнів класу Ohio з балістичними ракетами. Кожен із них може нести до 20 ракет Trident II D5, йдеться у статті. За даними Naval Sea Systems Command, ці субмарини "спеціально створені для тривалих патрулювань у межах ядерного стримування". Кожна ракета Trident здатна нести до восьми ядерних боєголовок.

Саме ці підводні човни є морською складовою американської ядерної тріади поряд із стратегічними бомбардувальниками та міжконтинентальними балістичними ракетами шахтного базування, акцентує Business Insider.

Головне завдання таких субмарин – залишатися непомітними протягом кількох місяців, зберігаючи готовність у разі потреби завдати ядерного удару у відповідь. Їхня живучість забезпечується не бронею чи швидкістю, а прихованістю та суворою секретністю операцій, через що місцеперебування човнів зазвичай не розкривається.

Саме тому інформація про розташування підводних ракетоносців, особливо під час бойового патрулювання, є однією з найбільш засекречених у США. Водночас перебування човна в порту вважається менш чутливим із погляду безпеки.

Переміщення ударних атомних субмарин та підводних човнів із крилатими ракетами не мають такого рівня секретності через особливу роль "бумерів" у ядерній стратегії США.

У липні 2025 року атомний ударний підводний човен USS Newport News здійснив публічний захід до Ісландії – вперше в історії американська атомна субмарина такого типу відвідала країну. Це сталося на тлі занепокоєння через активність російських військових в Арктиці.

Командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Стюарт Манш тоді заявив Business Insider, що візит підводного човна є "важливим стратегічним сигналом для противників щодо присутності США в регіоні".

У червні 2024 року американський підводний човен із балістичними ракетами сплив біля узбережжя Норвегії на тлі напруженості з Росією, хоча ВМС США тоді не пояснили мету цього кроку.

Ще раніше, у листопаді 2023 року, під час війни Ізраїлю з ХАМАС та ескалації на Близькому Сході Центральне командування США опублікувало фото підводного човна класу Ohio з крилатими ракетами, який у надводному положенні прямував до Червоного моря. Цей крок сприйняли як сигнал підтримки Ізраїлю та демонстрацію сили, спрямовану проти Ірану та угруповання "Хезболла" в Лівані.

У Пентагоні переадресували запит Business Insider щодо появи субмарини в Гібралтарі до ВМС США, однак військові поки не надали офіційних коментарів щодо мети цієї демонстрації, йдеться у статті.

Напруга навколо Близького Сходу

Нагадаємо, Саудівська Аравія здійснила серію авіаударів по території Ірану на тлі масштабної війни на Близькому Сході. За даними джерел, це перший відомий випадок, коли саудівські військові безпосередньо завдали ударів по іранській території. За словами західних чиновників, атаки ВПС Саудівської Аравії відбулися наприкінці березня та були "ударами око за око" після атак Ірану по території королівства. Водночас саудівська сторона офіційно не підтвердила проведення операції, а МЗС Ірану не відповіло на запити журналістів.

Вас також можуть зацікавити новини: