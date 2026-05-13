'Це тупик': окупант з 4 вищими освітами ошелешив причиною, чому пішов воювати

Кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга заявив, що погодився на контракт через борги та безробіття.

У полон до українських військових потрапив російський окупант Сергій Драчевський – кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга, який має чотири вищі освіти, британський ступінь MBA та досвід роботи у міжнародних корпораціях. Відео з полоненим оприлюднив 10-й армійський корпус.

За словами Драчевського, на фронт його привели фінансові проблеми: безробіття та борг у сім мільйонів рублів, зокрема через кредит на BMW X6.

Окупант розповів, що, попри освіту та професійний досвід, не зміг знайти в Росії високооплачувану роботу й погодився підписати контракт після обіцянок служби "в тилу за комп’ютером".

"Навіть жінка-рекрутер питала: "Сергію, навіщо тобі це?"", – згадує полонений.

Драчевський визнав, що рішення йти на війну було помилкою та наслідком російської пропаганди, яка переконувала у "швидкій перемозі". За його словами, власні діти не підтримали участь у війні, а старший син одразу виступив категорично проти.

Полонений також різко висловився про стан російської економіки та армії РФ:

"Це тупик, як мінімум. Економіка наша в повній д*пі. А ось що далі буде – це цілковита стагнація, якщо не буде переосмислення".

Крім того, Драчевський поскаржився на якість особового складу окупаційної армії. За його словами, близько 85% його підрозділу становили колишні в’язні або люди під слідством, а серед командирів поширений алкоголізм. Наприкінці він закликав росіян не повторювати його помилку та не йти воювати "за копійки".

Як повідомляв УНІАН, за час повномасштабного вторгнення РФ Україна взяла у полон чимало російських окупантів. Зокрема видання The Wall Street Journal розповіло про колишнього російського засудженого Вʼячеслава Кудряшева, якого українські війська захопили у полон.

Журналісти зазначають, що в загарбника наразі немає частини правої руки, а в голові встановлено дві титанові пластини. Кудряшев перебував на фронті лише чотири дні, що свідчить про тактику, яку Росія застосовує для досягнення невеликих успіхів на полі бою в Україні.

