КС відмовив 120-и бажаючим зрозуміти принципи існування коаліції

Конституційний Суд відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 120 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, дев’ятої статті 83 Конституції України у системному зв’язку з положеннями пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81 Конституції України щодо принципів існування коаліції.

Про це повідомляє прес-служба КС.

За повідомленням, таку ухвалу було прийнято на підставі пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ – непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Разом з тим, як повідомляв УНІАН, 21 серпня КС розпочав розгляд справи за поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України.

Народні депутати звернулися з проханням дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просять дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.

Як зазначив на пленарному засіданні суддя-доповідач у справі Дмитро ЛИЛАК, цю частину подання народних депутатів взято до розгляду Конституційним Судом.

В той же час він наголосив, що перша колегія суддів КС ухвалою від 27 червня 2008 року відмовила у відкритті конституційного провадження на підставі п. 3 ст. 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо відповідей на запитання, які ставилися народними депутатами, аргументуючи це тим, що вони є непідвідомчі КС і депутати, по-суті, хочуть отримати консультацію.

Йдеться про те, що народним депутатам відмовлено в надані відповіді на запитання: в яких випадках коаліція депутатських фракцій у ВР припиняє діяльність (є повноважною), чи припиняє свою діяльність коаліція депутатських фракцій у разі зменшення чисельного складу коаліції до меншої кількості народних депутатів України, ніж визначено Конституцією.

Також депутати ставили питання, чи поширюється вимога щодо формування коаліції депутатських фракцій у ВР народними депутатами за умови, якщо до неї входить більшість народних депутатів від конституційного складу ВР, на весь період діяльності (функціонування) коаліції чи лише на момент формування коаліції.

Народні депутати пояснюють необхідність розгляду конституційного подання тим, що 6 червня 2008 року голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив заяви народних депутатів Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) та Ігоря РИБАКОВА (фракція Блоку Юлії Тимошенко) про вихід із коаліції, і в результаті чисельність коаліції зменшилась до кількості, що є меншою за визначену Конституцією України.