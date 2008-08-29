У Міноборони відхрестилися від звинувачень у допомозі Грузії

Міністерство оборони України спростовує заяву заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Анатолія НОГОВІЦИНА, про те, що українські фахівці нібито прибули до Грузії “для надання технічної допомоги в розгортанні радіомережі управління зв’язку сухопутних військ”.

“Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважено заявити, що це висловлювання повністю не відповідає дійсності», - зазначається у переданому УНІАН повідомленні Управління прес-служби.

У Міністерстві оборони вкотре наголосили, що на території Грузії немає жодного військовослужбовця Збройних Сил України, крім військових спостерігачів Місії ООН в цій країні та військового аташе при Посольстві України в Грузії.

В Управлінні прес-служби Міноборони також заявляють, що подібні висловлювання з вуст високопосадовців Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації не сприяють нормалізації обстановки на Кавказі.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня “Радіо Маяк” поширило заяву заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Анатолія НОГОВІЦИНА, у якій він повідомив, що грузинських вибухових техніків готує британська неурядова організація, а військовий радіозв`язок допомагають встановлювати "українські фахівці", не уточнюючи їх відомчої приналежності.

“Заходи щодо відновлення боєздатності національних збройних сил (Грузії – УНІАН) здійснюються за безпосередньої підтримки іноземних держав. Так, нами встановлено, що підготовка фахівців вибухових техніків здійснювалася з британської неурядової організації "Хало Траст". Крім того, для надання технічної допомоги в розгортанні радіомережі управління зв`язку сухопутних військ Грузії прибули українські фахівці”, - сказав А.НОГОВІЦИН.