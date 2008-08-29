Путін застеріг Європу від "дій за вказівкою США"

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін застеріг Європу від дій у міжнародній політиці “за вказівкою США”.

Характеризуючи в інтерв`ю німецькій телекомпанії ARD ситуацію навколо визнання Росією Південної Осетії й Абхазії, прем`єр нагадав про те, як став незалежним сербський край Косово.

Путін наголосив, що свого часу була прийнята резолюція Ради Безпеки ООН 1244, де йшлося про територіальну цілісність Сербії. "Викинули на смітник цю резолюцію, забули про неї. Намагалися перекрутити - її неможливе було перекрутити ніяк - забули геть. Чому? У Білому домі наказали - і всі виконали", - сказав прем`єр РФ.

Росія виступала категорично проти визнання незалежності Косова, попереджаючи, що це створить небезпечний прецедент. Більшість західних країн, зокрема США, визнали незалежність Косово.

"Якщо європейські країни так і далі вестимуть свою політику, то розмовляти про європейські справи нам доведеться з Вашингтоном", - сказав Путін.