Яценюк: на власному досвіді знаю, що таке нелегка праця шахтаря

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у День шахтаря, 31 серпня, здійснить робочу поїзду до Львівської області, де привітає шахтарів Червонограда з професійним святом.

Про це УНІАН повідомляв з посиланням на прес-службу парламенту. Як зазначається в повідомленні, голова Верховної Ради направив керівникам та колективам усіх вуглевидобувних підприємств України вітальні телеграми з нагоди професійного свята.

“Вугілля, видобуте вами, часом у надважких геологічних умовах, має виключне значення для енергетичної безпеки країни, дає можливість безперебійно працювати металургійному комплексу», - йдеться у тексті привітання. “На власному досвіді знаю, що таке нелегка праця шахтаря. Адже минулого року мені довелося особисто спуститися в лаву і понад годину провести під землею. Для мене сьогоднішнє свято – це, перш за все, вшанування щоденного подвигу шахтарів. А ще – день пам‘яті тих, хто не повернувся із забою, кого досі оплакують матері, дружини і діти», - наголосив голова Верховної Ради.

За його словами, сьогодні вугільна галузь відіграє надзвичайно важливу роль в енергетичній незалежності нашої держави. А.ЯЦЕНЮК побажав шахтарям та їх родинам міцного здоров’я, щастя, успіхів і життєвих гараздів.