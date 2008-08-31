Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав шахтарів із професійним святом.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Глави держави.

В.ЮЩЕНКО висловив гірникам щиру подяку за наполегливу й самовіддану роботу, за вагомий внесок у розвиток вітчизняної вугільної промисловості та зміцнення енергетичної незалежності нашої держави.

«Сьогодні перед нами стоять важливі завдання з активної модернізації існуючих потужностей та ефективного впровадження передових досягнень науки й техніки. Це дозволить посилити безпеку праці шахтарів, поліпшити їхній добробут, якнайповніше задовольнити постійно зростаючий внутрішній попит на енергоресурси», - наголосив Президент.

Він висловив переконання, що працівники вугільної галузі України подолають усі виклики сьогодення і надалі гідно примножуватимуть славу й кращі шахтарські традиції.

Глава держави побажав шахтарям міцного здоров`я, щастя, успіхів, сімейного благополуччя та нових трудових звершень в ім`я Батьківщини.