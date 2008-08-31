Яценюк напучував майбутніх банківських працівників

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття студентського комплексу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, під час свого виступу А.ЯЦЕНЮК заявив, що, не зважаючи на те, що він зараз працює в парламенті, душею він залишився з Національним банком України. За його словами, «мрія створити колиску банківських працівників у Львівській області таки здійснилась».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «найважливіше, що сьогодні необхідно для Української держави, щоб держава отримала статус конкурентної». Головним чинником того, щоб держава отримала і економічний, і соціально-гуманітарний розвиток, він назвав людину. «Це має бути людина освічена, людина, яка здатна мислити, яка здатна приймати рішення, яка здатна працювати», - підкреслив голова Верховної Ради України.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що є «три основи формування справедливої особистості це родина, освіта та церква». «Хотів би сказати, що Львівський інституту банківської справи і наш Університет, на моє переконання, мають ці три основи», - наголосив він.

Звертаючись до студентів, голова Верховної Ради України сказав, що перед ними як студентами, «які заходять на складну ниву, є дуже багато викликів». «Кожна людина мусить поставити перед собою дуже високу амбіційну планку - задля того, щоб її досягти, задля того, щоби довести всім, що ти здатний привнести до суспільства, і тоді суспільство буде тобі вдячне. Тому формування особистості, формування фахових людей, формування духовних і ідейних людей це те, до чого я закликаю, в першу чергу, професорсько-викладацький склад і тих батьків, які привели сьогодні дітей до вищих навчальних закладів», - сказав він.