Акція проти "антиукраїнських книг" відбулась в Івано-Франківську

В неділю на Вічевому майдані Івано-Франківська обласна громадська організація «Поклик Нації» та ОГО «Патріот України» провели протестну акцію щодо розповсюдження у місті антиукраїнської літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції вважають, що книжкові полиці магазинів Івано-Франківська переповнені літературою з антиукраїнським антидержавницьким сепаратистським і антирелігійним змістом. Мета акції - звернення до совісті і почуття громадянського обов’язку тих приватних підприємців, які розповсюджують дану літературу, завозячи її з Москви чи Мінська, тим самим «підриваючи самостійність та незалежність нашої держави, зазіхаючи на її територіальну цілісність, а також на розпалювання церковних міжконфесійних конфліктів, що підриває екуменічний рух Української Церкви».

Розпочали акцію під звуки трембіт Державного гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-Франківської обласної філармонії. Потім учасники гуцульського ансамблю виконали віночок українських пісень. Потому промовці по черзі демонстрували книги російською мовою, які мали явний антиукраїнський зміст. Анонсувалася, що ці книги сьогодні демонстративно спалять. Проте вирішили ці книги скласти у ящик і відправити як дарунок президенту Росії Д.МЕДВЕДЄВУ(В.ПУТІНУ), «оскільки не знають, хто насправді там президент і хто керує країною». У ящик вмістили і листа від громади Івано-Франківська, щоб ті прийняли «дарунок і використали за призначенням там, де ми і королі ходять пішки».

Голова Івано-Франківської ОГО «Поклик Нації» Тарас БОДНАР повідомив, що ця акція стала символічним «спаленням неугодної літератури». «Це спалення відбулося у кожному серці учасників акції, - наголосив він. – Адже в Україні ніколи книги не спалювали. Це робилося в інших країнах і в різні часи, проте не в Україні. Українці «неприйнятну» для них літературу використовують по-іншому, знаєте як…».

Цікаво, що організатори акції придбали «антиукраїнську літературу» для спалення в книгарнях Івано-Франківська і яка випущена як в 2007-2008 роках, так і 40-х минулого століття.

Завершилася акція виступом Гуцульського ансамблю пісні і танцю.