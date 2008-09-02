Проросійські політики в Криму називають Путіна зрадником

Представники проросійських організацій Криму розкритикували вчорашній виступ прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна, який заявив, що Росія визнає кордони України і не вважає Кримський півострів спірною територією.

Лідер правозахисної організації "Вєра" розповів, що йому телефонують кримчани, обурені позицією російського прем`єра. "Яке він має право вирішувати за нас, росіян, на російській землі Криму, наше майбутнє? - обурюється політик і додає, що його однодумці мають намір і надалі боротися за возз`єднання з Росією.

З критикою виступив і депутат Ленінської райради Севастополя від блоку Вітренко. Заява про те, що Крим не є спірною територією, він розцінив як "зраду національних інтересів Росії". Депутат зазначив, що мешканці Севастополя готові "боротися з насильницькою українізацією і без чиєїсь допомоги".

Утім, він не виключив, що вислів російського прем`єра може бути "тонкою дипломатичною грою". В разі потреби, як припустив депутат, Росія "продемонструє свою політичну волю в Криму, як вона продемонструвала її в Осетії та Абхазії".

В інтерв`ю німецькому телеканалові ARD Володимир Путін назвав провокаційним запитання про те, що Крим може бути "наступною метою" Росії після Південної Осетії. "Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України. Ми по суті закінчили в цілому і загалом наші переговори щодо кордону... Питання про якісь подібні цілі для Росії, вважаю, віддає провокаційним змістом", - сказав російський прем`єр.