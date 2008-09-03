Лавров: закінчується термін Договору про дружбу України з Росією

Москва розраховує, що "Великий договір про Дружбу і співпрацю Росії і України" буде продовжений, а інші угоди, зокрема щодо Чорноморського флоту, зберігатимуть свою чинність, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров російським журналістам у вівторок.

"Закінчуються перші десять років договору між Україною і Росією, і якщо до 1 жовтня жодна із сторін не висловиться про протилежне, його чинність автоматично продовжиться", - сказав Лавров.

"Я не бачу ніяких причин, з яких Росія має ініціювати припинення чинності договору, який відповідає інтересам Росії та України. Звичайно, ми повною мірою розраховуватимем, що й інші основоположні документи, які визначають наші відносини і спрямовані на нашу співпрацю, зокрема договір про Чорноморський флот зберігатимуть свою силу", - додав він.

Коментуючи намір українського керівництва підвищити орендну плату за перебування Чорноморського флоту біля берегів України, російський міністр зазначив, що "це суперечить базовій угоді про Чорноморський флот, де чітко зафіксована вартість оренди".

"Виходимо з того, що міжнародна угода, якою є угода про Чорноморський флот, має абсолютний пріоритет над внутрішніми законодавчими актами", - зазначив міністр.