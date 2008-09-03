Гриценко: після подій Кавказі, менше людей питатимуть навіщо нам армія

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає технічне переоснащення озброєнь першочерговим завданням Збройних Сил України.

Про це йдеться у коментарі А.ГРИЦЕНКА, переданому УНІАН його прес-службою.

На думку А.ГРИЦЕНКА, «після того, що сталося на Кавказі, в Україні менше людей ставитимуть питання: навіщо нам армія і чи потрібно нам витрачати кошти на військо, адже світ начебто стабільний і мирний».

На переконання політика, зараз для розвитку Збройних Сил України завдання номер один - технічне переоснащення озброєнь колишнього радянського виробництва.

«Навіть не проблема, яка обговорюється найбільше - переходу на контракт. Це важливо, але це другий пріоритет. Перший - це технічне переоснащення. Для цього є усі можливості, є власний оборонно-промисловий комплекс, спроможний виробляти сучасну зброю або проводити глибоку модернізацію наявної, виводячи її на якісно новий рівень», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Натомість, за словами глави профільного комітету, за наявності програм модернізації, більшість з них виконується на 19-30%, а це означає, що всі вони зриваються.

«Тому найбільшою проблемою я бачу те, що за всі роки незалежності не було належної уваги до проблем і перспектив розвитку армії з боку держави — Президента, уряду, Верховної Ради, органів місцевого самоврядування. Розвиток армії не вважався загальнодержавним завданням. Але ж оборона держави - не завдання для Збройних Сил, це завдання усіх органів державної влади», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він також додав, що, виходячи з власного досвіду, Верховний головнокомандувач армією цікавився тільки епізодично і глибоко в її проблеми ніколи не вникав. Нинішня команда в Міністерстві оборони не є професійною і армії не розуміє взагалі, сказав голова профільного комітету ВР.

«Це означає, що проблеми й перспективи армії «скинуті» на погони виключно військових, що абсолютно неприйнятно. Тому треба повернутися обличчям до армії, безумовно, виділяти більше коштів, але не тільки. Треба цілеспрямовано й ефективно їх використовувати», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.