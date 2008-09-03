Президент присвоїв ім’я Івана Виговського 540-му зенітному полку

Указ оприлюднено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв ім’я Івана Виговського 540-му зенітному ракетному Львівському полку повітряного командування «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України. Як зазначається в Указі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, рішення прийнято “з метою вшанування пам`яті Івана Виговського - гетьмана України, видатного державного, політичного діяча і полководця XVII століття та враховуючи високий професіоналізм, вагомий внесок у зміцнення боєздатності Повітряних Сил Збройних Сил України особового складу 540 зенітного ракетного Львівського полку повітряного командування «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України”. Президент постановив присвоїти 540-му зенітному ракетному Львівському полку повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ ім`я Івана Виговського і надалі іменувати його - 540 зенітний ракетний Львівський полк імені Івана Виговського повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

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