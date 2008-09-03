Фракція НУ-НС вийшла з демократичної коаліції. Про це УНІАН повідомив член фракції Володимир АР`ЄВ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні за засіданні фракції. "За" проголосувало 29 народних депутатів, проти - 9, утрималися – 6.

В.АР`ЄВ повідомив, що крім народних депутатів в засіданні фракції брали участь члени уряду, що були обрані за квотою НУ-НС. При цьому він запевнив що голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не брав участі в засіданні.