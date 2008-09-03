Москва не ініціюватиме розрив договору про дружбу з Україною - Лавров

Москва не ініціюватиме розрив Договору з Україною про дружбу і співпрацю. Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров. "Закінчується 10-річний термін дії так званого Великого договору з Україною і за його положеннями документ може бути продовжений", - нагадав він. "Якщо до 1 жовтня жодна зы сторін не висловлюється про зворотнє, то дія автоматично продовжується, - пояснив міністр. - Не бачу причин, з яких Росія мала б ініціювати припинення дії Договору, який працює на користь як РФ, так і України".

Міністр відзначив, що "при цьому Москва повною мірою розраховуватиме, що інші основоположні документи, що визначають відносини і співпрацю, включаючи домовленості про Чорноморський флот РФ, зберігатимуть свою силу".

ІТАР-ТАРС