Ющенко дав зрозуміти, щоб у Луценка визначилися, або пішли з ВР?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінив рішення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” вийти зі складу демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ в інтерв’ю журналістам, говорячи про підсумки зустрічі членів фракції з главою держави.

“Президент дав нам зрозуміти, що крок, який ми зробили вчора, він його підтримує, він розуміє, чого це було зроблено, і він вважає, що абсолютно правильно було зроблено”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Водночас депутат підкреслив, що подальший розвиток подій залежить в основному від дій членів Блоку Юліі Тимошенко. За його словами, можливість відновлення демократичної коаліції не виключається, якщо БЮТ відкличе ухвалені вчора у парламенті антиконституційні закони, виробить узгоджену з НУ-НС позицію щодо Грузії, а також повернеться до виконання коаліційної угоди.

“Вони мають зробити для себе непростий вибір: або юридично завершити те, що вже де-факто існує, або схаменутися і зрозуміти, що все те, що вчора відбувалось, зокрема, щодо питання військового вторгнення РФ в Грузію... було зрадою”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювали учасники зустрічі питання щодо необхідності вибачень перед Ю.ТИМОШЕНКО з боку Секретаріату Президента за звинувачення її в зраді національних інтересів, Р.ЗВАРИЧ сказав, що це питання в ході зустрічі не порушувалось.

За словами депутата, він неодноразово говорив, що вважає ці звинувачення безпідставними, але вчорашні події в парламенті не дають йому підстав для твердої впевненості стверджувати це і сьогодні.

Відповідаючи на запитання, чи йшлося про фактичний розкол в самій НУ-НС, зокрема через те, що вчора частина парламентаріїв із депутатської групи “Народна самооборона” голосувала спільно з фракціями БЮТ і Партії регіонів, Р.ЗВАРИЧ зауважив, що це питання обговорювалось.

“Президент наполягав на тому, щоб фракція говорила одним голосом”, - сказав він.

Разом з цим Р.ЗВАРИЧ повідомив, що вчора під час екстреного засідання фракції НУ-НС всі представники “Народної самооборони” звинувачували БЮТ у розколі демократичної коаліції, а сьогодні з’явилась заява “Народної самооборони” з протилежним змістом. “Тобто ввечері одна, вранці інша. Я це списую на рахунок якось дитячого інфантилізму політичного. Молоді політики – можливо не знають, що вони роблять”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, Президент дав чітко зрозуміти, що “Народна самооборона” має визначатись, якщо має іншу позицію. Р.ЗВАРИЧ сказав, що він особисто зрозумів ці слова так, що депутати від “Народної самооборони”, які не підтримують позицію фракції, мають скласти свої повноваження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО провив зустріч із депутатами фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.