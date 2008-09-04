Яценюку набридло кожного дня витрачати годину на теревені
10:19, 04 вересня 2008Політика
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У ВР - знову перерва
У роботі Верховної Ради оголошено перерву на годину - до 11.00.
Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви відбудеться засідання лідерів фракцій щодо узгодження порядку денного на сьогодні.
Оголошуючи перерву, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся з проханням до керівників фракцій змінити свою позицію і затвердити порядок денний роботи парламенту на тиждень.
За його словами, це необхідно зробити для того, щоб кожного дня не витрачати «годину на теревені».
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