Яценюку набридло кожного дня витрачати годину на теревені

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на годину - до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви відбудеться засідання лідерів фракцій щодо узгодження порядку денного на сьогодні.

Оголошуючи перерву, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся з проханням до керівників фракцій змінити свою позицію і затвердити порядок денний роботи парламенту на тиждень.

За його словами, це необхідно зробити для того, щоб кожного дня не витрачати «годину на теревені».