Раді пропонують тимчасово обмежувати підозрюваним депутатам і суддям виїзд за кордон

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується змінити назву глави 35 закону про регламент на "Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи тримання під вартою (нині - арешт) народного депутата України, затримання чи тримання під вартою (нині - арешт) судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції".

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Відповідно, і у положеннях статті 218 цієї глави, санкцію у вигляді арешту пропонується замінити на тримання під вартою. Так, встановлюватиметься, що відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України ВР надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи тримання під вартою народного депутата; відповідно до частини третьої статті 126, статті 149 Конституції України - на затримання чи тримання під вартою судді КСУ, судді суду загальної юрисдикції.

Водночас, стаття доповнюється положенням, згідно з яким одночасно з поданням до ВРУ генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків генерального прокурора України) щодо народного депутата, а щодо судді суду загальної юрисдикції, судді КСУ - головою Верховного Суду України, подається подання до Державної прикордонної служби України щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України на строк не більше як 20 днів.

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У разі повернення головою ВРУ подання, генпрокурор, виконувач його обов’язків або ж голова Верховного Суду негайно відкликають подання з Держприкордонслужби щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.

Відповідна заміна санкції арешту на тримання під вартою пропонується і у статтях глави 35 щодо надання письмового пояснення народних депутатів, висновку комітету щодо надання згоди ВР на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи тримання під вартою, а також щодо розгляду ВР відповідного питання.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, "останні події в парламенті при розгляді подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт засвідчили, що питання забезпечення знаходження народного депутата, судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції на території України є проблематичним".

Передбачається, що запропоновані законопроектом зміни щодо обмеження виїзду дадуть змогу правоохоронним органам ефективніше реалізувати рішення ВРУ про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт. Крім того, заміна слова "арешт" на слова "тримання під вартою" "усуває неузгодженість між цим законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, який прийнято пізніше".