Сейм Польщі закінчив друге читання проекту постанови про визнання Волинської трагедії геноцидом

Проект постанови представив депутат Міхал Дворчик з партії "Право і справедливість", передає "Радіо Свобода".

Він повідомив, що парламентська комісія підтримала проект, написаний його партією. Згідно з цим варіантом, Сеймові пропонують визнати трагічні події на Волині й Галичині 1943 – 1945 років геноцидом поляків, а пам’ять загиблих вшановувати щороку 11 липня.

На думку Дворчика, така постанова є не тільки даниною пам’яті загиблим, але може запобігти виникненню в майбутньому "стіни", що відмежує українців від поляків.

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Натомість Марцін Свенціцький, депутат від партії "Громадянська платформа", говорив, що запропоновану постанову не можна розглядати поза контекстом сучасних подій в Україні.

"Буває так, що найбільш шляхетні наміри і заклики можуть принести зворотній ефект", – сказав Свенціцький. До поміркованості у заявах, які стосуються минулого, закликав Єжи Мейштович, представник партії "Новочесна". Він наголосив, що сьогодні Європа опинилася на крутому повороті, а поляки можуть почуватися в безпеці, допоки Україна бореться із зовнішньою агресією.

Після дискусії депутати відправили проект постанови до профільної комісії для внесення доповнень і виправлень. Остаточний варіант документа в Сеймі збираються ухвалити у п’ятницю, 22 липня.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії. Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.

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Цього року опозиційна Польська селянська партія зареєструвала в Сеймі Польщі проект, яким пропонує встановити день 11 липня Днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого «ОУН-УПА на Східних кресах ІІ Речі Посполитої».

У Сеймі зареєстровано ще два проекти щодо 11 липня, їх раніше подали депутати від партії «Кукіз’15» та партії «Право і справедливість».

8 липня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня Національним днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».