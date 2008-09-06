Посольство Росії не визнає роздачу російських паспортів у Криму

Посольство Росії в Україні спростовує факт роздачі російських паспортів у Криму.

Як передає РІА «Новости», російське диппредставництво «розцінює як провокацію твердження, які поширили засоби масової інформації, про роздачу російських паспортів у Криму».

«Ніхто просто так паспорти роздавати не буде. Це піар і нічого спільного з дійсністю не має», - сказав співробітник російського посольства.

За його словами, в Україні російське громадянство взагалі одержати не можна, оскільки це забороняють українські закони.

Дипломат також зазначив, що процедура отримання паспорта РФ технічно складна і тривала за часом. МВС РФ, консульські служби посольств «ставляться до видачі паспортів дуже уважно, оскільки це документи суворої звітності і просто так видані бути не можуть», підкреслив представник посольства.

«Видати паспорт можна тільки російському громадянину, а процедура отримання російського громадянства, якщо є на це підстави, займає майже півроку», - додав він.

«Російське громадянство за кордоном оформляється тільки на трьох підставах - це наявність в Росії прямого родича, який є російським громадянином, або наявність середньої або вищої освіти, одержаної в Росії, підтверджене дипломом, або це повинна бути особа без громадянства, яка не приймала громадянство жодної з колишніх радянських республік після розвалу Радянського Союзу», - зазначив співробітник російського посольства.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО в інтерв`ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung підтвердив, що Росія видає українським громадянам в Криму російські паспорти. За його словами, на звернення до російської сторони з проханням повідомити про кількість виданих паспортів МЗС України відповіді так і не одержало.

Подвійне громадянство в Україні заборонено.