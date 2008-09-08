Литвин побачив, як ПР і БЮТ ставлять на місце ослабленного Президента

Для виходу із політичної кризи необхідний суспільний договір, який слід публічно напрацювати і негайно прийняти у вигляді Закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики.

Про це йдеться в заяві депутатської фракції «Блок Литвина» та політвиконкому Народної партії, яку озвучив на прес-конференції в агентстві УНІАН Володимир ЛИТВИН.

В заяві сказано про те, що “лише на таких основах може постати працююча і відповідальна коаліція. І ми за таку коаліцію і за роботу у такій коаліції”.

В ній сказано, що “Україна ввійшла не просто в черговий етап політичної кризи”. “Вперше вона втягується у політичну війну за участю трьох основних центрів впливу та трьох інститутів влади – Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада”.

“До неї починають підключатися місцеві органи влади. З’являються перші оціночні заяви щодо подій в Україні з боку міжнародних інституцій та зацікавлених країн,” - йдеться в ній.

В заяві сказано, що “абсолютно неприйнятною і неприпустимою є демонстрація «принциповості» на базі власної вигоди та під прикриттям розмов про державні потреби й інтереси, демократію і парламентаризм”.

“З порушенням законів не борються симетричним їх порушенням, як це було продемонстровано останніми рішеннями Верховної Ради. Такий взаємозалік порушень є просто викличною демонстрацією безвідповідальності сторін конфлікту”, - сказано в документі .

В заяві сказано, що спроби БЮТ та ПР “поставити на місце ослабленого Президента України за недотримання ним домовленостей, за порушення Конституції, які справді мають місце, дії цих політсил з позицій реваншу та помсти В.ЮЩЕНКУ обернуться помстою для країни”.

Фракція Блоку Литвина пропонує зробити все, щоб попередити і не допустити у будь-яких виявах силового розв’язання нинішнього небезпечного конфлікту, зокрема, з цього приводу Президенту належить виступити зі спеціальним зверненням до народу.

В заяві наголошується на необхідності закликати і зобов’язати Президента, прем’єр-міністра, лідерів парламентських фракцій до невідкладного проведення прилюдного діалогу для вичерпного з’ясування того, що відбувається в країні, чому таке відбувається, хто за це повинен нести і нестиме відповідальність і що належить робити, і хто це буде робити.

В документі сказано, що сьогодні для такого публічного діалогу, обговорення і прийняття основоположних рішень “потрібні лише політична воля зазначених осіб та мораторій на реалізацію вже прийнятих конфліктних документів”.

“В іншому разі не виключено, що завтра такий діалог буде організовуватися вже під примусом міжнародних посередників. Це – не для України,” – наголошує Блок Литвина.