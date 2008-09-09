Ющенко сьогодні візьме участь у саміті Україна-ЄС

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Франції, де у Парижі візьме участь у дванадцятому саміті Україна - Європейський Союз.

Як повідомляє прес-служба Президента, основними завданнями саміту є досягнення на вищому політичному рівні домовленостей: щодо укладення нової посиленої Угоди Україна-ЄС на принципах асоціації (з відповідним їх фіксуванням у назві документа); а також започаткування діалогу з визначення умов для запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до держав-членів Євросоюзу.