Експерти про можливі сценарії розвитку політичної кризи

Українські експерти в інтерв’ю «Німецькій хвилі» коментують можливі сценарії подальшого розвитку внутрішньополітичної кризи в Україні.

«Дуже імовірною» назвав коаліцію БЮТ з регіоналами директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран. На його думку, останні заяви глави уряду є сигналами президентові, виборцям та депутатам від БЮТ з аргументацією, чому вона вимушена іти на спілку з Партією регіонів. Інший експерт, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов серед факторів ризику такої спілки назвав президентські амбіції Тимошенко та Януковича. Компроміс між ними, на думку інших експертів та політиків, можливий шляхом змін до Конституції, які посилять парламентську форму правління та запровадять більш високий парламентський прохідний бар’єр. Володимир Литвин вважає, що це може призвести до формування двопартійної системи, у якій буде представлено захід та схід України. На думку політика, це загрожуватиме державі остаточним розколом.