ВР хоче вивести з-під контролю Ющенка внутрішні війська - ЗМІ

Верховна Рада планує вивести з-під контролю Президента України Віктора ЮЩЕНКА внутрішні війська МВС, пише газета «Дело».

Як зазначає видання, минулої середи парламентський Комітет з боротьби з організованою злочинністю схвалив законопроект, який передбачає створення Національної гвардії України на базі Управління Внутрішніх військ МВС. Заступник голови комітету Микола ДЖИГА повідомив видання, що члени його комітету рекомендували Верховній Раді прийняти проект закону в першому читанні. «Думаю, для винесення його в сесійний зал знадобиться близько двох тижнів», - зазначив депутат.

Газета нагадує, що В.ЮЩЕНКО провів ряд нарад з Генштабом ВСУ, а також призначив перевірку Внутрішніх військ з 15 по 30 вересня.

Народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО висловив газеті думку, що глава держави налаштований на силовий варіант вирішення політичного конфлікту в країні. «Народні депутати також не сидять склавши руки. У парламенті підготовлений законопроект, згідно з яким Внутрішні війська називатимуться Національною гвардією. Прибравши з назви силової структури слово «війська», народні депутати розраховують позбавити Президента В.ЮЩЕНКА як головнокомандувача Збройними Силами впливу на Національну гвардію», - зазначає газета. В результаті перейменування Президент як головнокомандувач Збройними Силами вже не матиме впливу на Національну гвардію.

Документ планують винести на голосування до парламенту наступного тижня. За словами М.ДЖИГИ, проект закону підтримає більшість народних обранців.

Автор законопроекту, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ розповідає, що основним завданням Національної гвардії буде охорона та оборона важливих об`єктів, участь в охороні громадського порядку, а також виконання інших завдань, що вимагають постійної оперативної готовності і підвищеної мобільності тощо.

Як і Внутрішні війська, Нацгвардія входитиме в структуру Міністерства внутрішніх справ. Частково може бути змінена дислокація і чисельність новоствореної структури. Сьогодні в складі Внутрішніх військ - 20 тисяч солдат строкової служби і 20 тисяч офіцерів.

Газета “Дело” нагадує, що в квітні Верховна Рада відхилила законопроект Президента, який також виступив з ініціативою створення Національної гвардії. Документ передбачав створення Нацгвардії (на базі Внутрішніх військ) чисельністю 30 тисяч чоловік з одночасним її виведенням із системи МВС.