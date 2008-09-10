Росія зацікавлена в імпічменті Ющенку

Політичні сили можуть ініціювати у грудні процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА з метою зірвати надання Україні на саміті НАТО Плану дій щодо членства в Альянсі.

Таку думку висловив на прес-конференції в УНІАН директор Інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.

За його словами, на можливий розвиток подій в Україні суттєво впливають зовнішні фактори.

Так, Ю.РУБАН наголосив, що в стратегічні плани Російської Федерації входить поглиблення кризи в Україні. “Щоб на грудень російський Президент і російська влада могли знову сказати: дивіться (ЄС - УНІАН), ви кажете, що вони (Україна – УНІАН) європейська держава, але демократія у них зовсім не працює”, - зауважив експерт.

За його словами, для цього робляться абсолютно конкретні кроки. Зокрема, Ю.РУБАН називає не випадковою постановку питання про можливе оголошення імпічменту главі державі.

“Оці всі голосування у Верховній Раді, які проходять “на ура”, мета їх проста: вивести на початок грудня - звичайно зрозуміло, що голосів вони не наберуть, зрозуміло, що з правової точки зору ніяких підстав для імпічменту не буде, - але дуже важливо, щоб посол РФ при НАТО сказав послам напередодні самміту: дивіться, з ким ви ведете переговори, коли Президент тієї держави знаходиться під процедурою імпічменту”, - зазначив Ю.РУБАН.

“Я стверджую, що всі ці маневри відбуваються для досягнення конкретних цілей російської дипломатії, російської зовнішньої політики”, - підкреслив він.