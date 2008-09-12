Що має усвідомити Росія, щоб дружити з Україною

11 вересня ц.р. зовнішньополітичне відомство Російської Федерації оприлюднило заяву щодо російсько-українських відносин. Міністерство закордонних справ України з жалем констатує, що наведені в ній оцінки російської сторони залишаються як і раніше тенденційними, далекими від реалій, а відтак – хибними.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві МЗС України.

У документі зазначається, що “українська сторона вже неодноразово висловлювалася з приводу тем, які порушені в заяві МЗС РФ. Тому не вважаємо за доцільне знову реагувати на чергові закиди з боку Росії”. Натомість у МЗС України наголошують на засадах, які мають стати основою українсько-російських взаємин.

“Перспективи рівноправних і добросусідських відносин між Україною та Росією залежать від здатності російської сторони нарешті усвідомити той очевидний факт, що Україна вже 17 років є незалежною державою і ні за яких обставин не входитиме до сфери т. зв. „привілейованих інтересів” будь-якої країни”, - наголошується в заяві.

Також підкреслюється, що “вибір України на користь набуття членства в ЄС та НАТО є незворотнім. Позитивному розвиткові двосторонніх відносин сприяло б усвідомлення офіційною Москвою цієї об’єктивної даності”.

На переконання авторів заяви, “намагання Росії дестабілізувати ситуацію в Україні через виплекану п’яту колону, яка чомусь позиціонується як „здоровые политические силы страны”, не мають перспективи”. “Продовження такого курсу остаточно підірве у світі позиції РФ як адекватного партнера. Це, у свою чергу, може лише погіршити двосторонні відносини, що не відповідає інтересам України”, - впевнені в українському зовнішньополітичному відомстві.

Натомість МЗС наголошує, що “Україна як надійний і передбачуваний член міжнародного співтовариства неухильно виконуватиме свої зобов’язання, в тому числі й ті, які випливають з Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією 1997 року”. При цьому МЗС зауважує, що “це ж стосується і наших зобов’язань за угодами про тимчасове перебування ЧФ РФ на території України, дія яких, як відомо, закінчиться у травні 2017 року”.

“Україна, як і будь-яка інша країна світу, дбає про захист своєї державної мови. Наша держава сприяє також вільному розвитку російської мови та мов національних меншин”, - зазначають автори заяви і наполягають: “Слід нарешті припинити спекуляції навколо цього питання”.

Як також підкреслюється в документі, “в Росії повинні зрозуміти, що кожна нація має право на власну історію та її об’єктивне висвітлення. Схоже, офіційна Москва так і не збагнула, що часи ідеологічних нашарувань на історичні події вже давно відійшли в минуле”. Тому МЗС України закликає російську сторону “надати вільний доступ до своїх архівних матеріалів і у такий спосіб зробити внесок у справу відновлення історичної справедливості”.

“Висловлюємо сподівання, що російська сторона сприйме викладені вище підходи, що дозволить уникнути непродуктивних дискусій на шкоду розвиткові українсько-російських відносин”, - підкреслюється в заяві МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 вересня, МЗС Росії розповсюдило заяву про російсько-українські відносини. В документі, зокрема, зазначається, що народ Росії незмінно має найбільш тепліші та щирі почуття до братнього народу України. «Усвідомлюючи свою історичну відповідальність за долю російсько-українських відносин і прагнучи зміцнювати дружні зв`язки з українською державою, ми виходимо з того, що Договір 1997 року буде продовжено на наступні десять років», - сказано в заяві.

Також висловлюється сподівання, що “мудрий народ України, всі здорові політичні сили країни не допустять погіршення зв`язків з Росією, зроблять усе можливе для встановлення між нашими країнами відносин реального стратегічного партнерства в повній відповідності з метою та принципами Договору 1997 року та з повним врахуванням обставин набрання ним чинності”.

У МЗС РФ нагадують, що до 1 жовтня 2008 року Росія та Україна мають визначити свій підхід до подальшої долі Договору про дружбу, співпрацю та партнерство.