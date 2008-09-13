Рада Безпеки Росії провела засідання в Арктиці

В Арктиці поблизу найпівнічнішої прикордонної застави ФСБ Росії "Нагурська" на острові Олександра відбулося виїзне засідання Ради безпеки Росії. Воно було присвячене "питанням нарощування присутності Росії в Арктиці".

Зокрема, секретар Ради Безпеки, колишній керівник ФСБ Микола Патрушев заявив, що "Арктика повинна стати основною стратегічною ресурсною базою Росії". Він додав, що Арктика забезпечує близько 11 відсотків національного доходу Росії, і в цьому регіоні здобувається більше 90 відсотків нікелю і кобальту, 60 відсотків міді і 96 відсотків платиноїдів (металів платинової групи).

Росія неодноразово говорила про свою зацікавленість в багатій енергоресурсами Арктиці. У вересні 2007 року Мінприроди оголосило арктичний шельф російською територією. Такий висновок був зроблений після того, як науковці доповіли, що хребти Ломоносова і Менделєєва в Північному льодовитому океані є продовженням континентального шельфу Росії.

Лента.ру