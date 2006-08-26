НАТО - так, СОТ - ні! Або як?..

Країни, партнери України, чекають ясності в тому, яку позицію вона займає щодо НАТО і Світової організації торгівлі, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (26 серпня – 1 вересня) міністр закордонних справ Словаччини Ян КУБІШ.

За його словами, якщо у України буде бажання приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, що підтвердиться дуже скоро не заявами, а конкретними кроками, то «ми будемо готові підтримати це і працювати в рамках Альянсу. Будьте впевнені, в лавах Організації Північноатлантичного договору достатньо держав, готових допомагати Україні у виконанні її намірів. Але все залежить перш за все від бажання української сторони. І всі ми, партнери України, хотіли б одержати ясність у тому, яку позицію займає ваша країна щодо цих двох організацій - НАТО і СОТ».

Як сказав Я.КУБІШ, у переговорах з міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ і першим віце-прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ він «акцентував увагу на тому, щоб від вас йшло єдине послання, оскільки нам потрібно потім працювати. Для нас дуже важливо, щоб це послання не викликало різночитань і не давало підстав сумніватися. І мені видалося, мої партнери по переговорах добре зрозуміли, про що я кажу. Ще раз повторю: нам необхідно знати, що в Україні у Президента і у уряду одна думка у сфері зовнішньої політики і безпеки».

За словами міністра, «нам необхідно чітко знати позицію політичних сил, які сьогодні керують країною. Оскільки є різночитання, розбіжності, діаметрально протилежні думки, то нам складніше працювати. І, природно, це не допомагає вам досягти мети. З іншого боку, раз в універсалі (Універсалі національної єдності) було закладено основу, зараз ці політичні сили притираються, вчаться працювати разом, що все-таки є певним викликом. І так завжди буває, коли складається широкоспекторна коаліція. Це означає, що будуть різні заяви, але я сподіваюся, що дуже скоро відбудеться консолідація і позиція уряду буде яснішою».