Ющенко переконаний, що свій футбольний шанс Дніпропетровськ використає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК привітали жителів Дніпропетровська із Днем міста.

У привітанні глави держави, обнародуваному на його офіційному сайті, зокрема, зазначається: “Сьогодні Дніпропетровськ – це важливий промисловий, економічний, науковий і культурний центр нашої країни. Тут народжуються і втілюються передові технології, тут кується слава України як космічної держави”.

На думку В.ЮЩЕНКА, головне багатство міста на Дніпрі – це талановиті люди, які своєю відданою працею примножують його славу, роблять визначний внесок у європейський рух нашої держави.

Президент висловив переконання, що дніпропетровці успішно використають шанс, що його надає для подальшого розвитку міста проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Він побажав жителям Дніпропетровська міцного здоров`я, щасливої долі, невичерпної енергії, добробуту і нових здобутків в ім`я нашої Батьківщини.

У свою чергу, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що сучасний Дніпропетровськ - це мiсто-красень, місто, яке швидко розвивається, з кожним днем набуває дійсно європейського вигляду.

За його словами, всі досягнення, якими багатий Дніпропетровськ, складаються зі щоденної плідної праці, знань та талантів його мешканців. “Саме вашими руками, шановні дніпропетровці, створюється неповторний образ столиці Придніпров´я, зберігається його історія та закладається майбутнє. Адже успіхи міста це перш за все успіхи його мешканців”, зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він також побажав дніпропетровцям здоров`я і процвітання, щастя і добробуту, подальших здобутків задля блага України.