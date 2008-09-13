У Тернопільській області немає спротиву коалиції БЮТ з ПР?

Голова Тернопільського обласного осередку партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ стверджує, що утворення коаліції у складі БЮТ і Партії регіонів підтримують понад 42% жителів Тернопільщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Тернополі.

За словами В.ДЕРЕВЛЯНОГО, про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного на замовлення БЮТ.

“Люди хочуть спокою. Протестного ажіотажу проти нашої позиції немає. Відсутній такий спротив, на який розраховували всі балогівські партії”, – запевняє В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

При цьому він зауважив, що створення коаліції БЮТ з Партією регіонів відбудеться за умови, якщо блок “Наша Україна – Народна самооборона” не повернеться до складу демократичної коаліції.

“Коли нова коаліція буде створена, ми робитимемо все для того, щоб Юлія Володимирівна була прем’єр-міністром і щоб наша лінія зберігалася”, – підкреслив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.