У БЮТ готові взяти в коаліцію майже всі парламентські сили?
15:16, 13 вересня 2008Політика
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Губський зробив єдиний виняток
Заступник голови фракції БЮТ Богдан ГУБСЬКИЙ заявляє, що блок активно готується до позачергових парламентських виборів.
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу INTV.
Б.ГУБСЬКИЙ вважає, що у разі дострокових виборів від БЮТ до парламенту буде обрано 226 депутатів.
Однак він не виключає й створення коаліції з Партією регіонів, водночас зазначаючи, що БЮТ не веде переговорів з “регіоналами”.
“Ні, не ведемо. А навіщо? Як на мене, я б пішов на вибори. Найкращий варіант – пройшли вибори, ми найбільше набрали і самі сформували більшість. А можливо, ще у цьому скликанні буде велика коаліція – ми, НУ-НС, “Регіони”, Блок Литвина”, - сказав Б.ГУБСЬКИЙ.
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