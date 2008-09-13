У БЮТ готові взяти в коаліцію майже всі парламентські сили?

Заступник голови фракції БЮТ Богдан ГУБСЬКИЙ заявляє, що блок активно готується до позачергових парламентських виборів.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу INTV.

Б.ГУБСЬКИЙ вважає, що у разі дострокових виборів від БЮТ до парламенту буде обрано 226 депутатів.

Однак він не виключає й створення коаліції з Партією регіонів, водночас зазначаючи, що БЮТ не веде переговорів з “регіоналами”.

“Ні, не ведемо. А навіщо? Як на мене, я б пішов на вибори. Найкращий варіант – пройшли вибори, ми найбільше набрали і самі сформували більшість. А можливо, ще у цьому скликанні буде велика коаліція – ми, НУ-НС, “Регіони”, Блок Литвина”, - сказав Б.ГУБСЬКИЙ.