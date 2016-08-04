Слідом за Азаровим ГПУ викликала на допит його сина та екс-чиновника "Нафтогазу" Кацубу

Відповідні повістки оприлюднені на сайті Генпрокуратури.

Олексій Азаров має з’явитися 9 серпня о 16:00 до Головної військової прокуратури ГПУ для участі у проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31 січня 2013 року «за фактом заволодіння злочинною організацією під керівництвом Януковича В.Ф. протягом 2010-2014 років майном, яке належить ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», на загальну суму понад 2 млрд, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191 та іншими статями КК України».

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Крім того, для допиту як підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні до Головної військової прокуратури ГПУ викликали Кацубу. Він повинен прийти до ГПУ 8 серпня о 9:00.

Як повідомляв УНІАН, до ГПУ на 9 серпня також викликали колишнього прем‘єр-міністра Миколу Азарова для участі у проведенні процесуальних дій у цьому ж кримінальному провадженні.