ГПУ чекає Азарова на допит, надіслала йому повістку (документ)

Відповідну повістку про виклик ГПУ розмістила на своєму сайті.

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"Громадянин Азаров Микола Янович, 17.12.1947 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 20/1А, кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з'явитися 09 серпня 2016 року об 14 годині 00 хвилин до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, або м. Київ, вул. Гусовського, 9, для участі у проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013", – йдеться в документі.