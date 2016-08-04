У РФ вважають, що сотні її громадян потрапили до в'язниць України внаслідок "внутрішньоукраїнського конфлікту" на Донбасі

Про це уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов сказав в інтерв'ю російському держагентству РІА Новости.

«МЗС просить надати точну кількість російських громадян, які перебувають у СІЗО та інших місцях позбавлення волі в Україні. Відповіді наразі не надходило», - зазначив Долгов.

«За даними, що маємо, в Україні можуть утримуватися сотні осіб, яким пред'явлено обвинувачення за політичними статтями, пов'язані з внутрішньоукраїнським конфліктом на Донбасі... Виходимо з того, що українська сторона не буде затягувати з відповіддю на наш запит, і що вона буде предметною», - сказав він.

Долгов стверджує, що влада України практично не надає інформацію про смерть, арешт або затримання російських громадян на її території, не забезпечує своєчасний консульський доступ, що порушує Віденську конвенцію про консульські зносини і двосторонню консульську угоду.

«Ми маємо намір домагатися відповіді на цю ноту», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що точного списку росіян, затриманих в Україні, немає, але процес узгодження «обміну полоненими» йде в рамках і поза рамками Мінських угод.

22 квітня на засіданні Ради федерації РФ Долгов повідомив, що в Україні пред'явлено звинувачення більш ніж 130 росіянам за участь у боях на Донбасі. «За нашими даними, понад 100 людей зараз, російських громадян, перебувають у в'язницях (в Україні - УНІАН). Понад 130 російським громадянам пред'явлені звинувачення за політичними статтями у зв'язку зі збройним конфліктом у Донбасі», - сказав Долгов.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявляв, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.