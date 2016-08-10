У ФСБ заявили про намір примусово відправити заступника голови Меджлісу Умерова до психіатричного стаціонару
11:36, 10 серпня 2016Політика
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В анексованому Криму заплановане засідання суду щодо примусового відправлення заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи.
Суд анексованого Криму розгляне клопотання про призначення психіатричної експертизи Умерову / Фото УНІАН
Як повідомив у Facebook голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв, повідомлення про це Умеров отримав напередодні під час допиту у слідчого ФСБ. Також про це повідомив адвокат Умерова Микола Полозов.
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Засідання Київського райсуду Сімферополя відбудеться 11 серпня об 11:00.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так звана "прокурор Республіки Крим" Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".
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