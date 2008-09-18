Мельниченко просить Ющенка замовити за нього слівце перед Бушем

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА домовитись остаточно з Президентом США Джорджем БУШЕМ під час свого найближчого візиту до цієї країни щодо впливу на міністерство юстиції США, яке має провести експертизу його записів в рамках договору про надання правової допомоги в розслідуванні кримінальних справ.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«В плані дій зустрічі В.ЮЩЕНКА і Дж.БУША має бути, щоб уряд США виконав договір про правову допомогу в кримінальних справах», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, додавши при цьому, «якщо цього не відбудеться ми будемо звертатися до судових інстанцій США виконати правовий договір. Разом з тим я не виключаю, що я звернуся до партій і політичних організацій, щоб провести широку акцію протесту під стінами Посольства США в Україні».

Таке своє звернення він пояснив тим, що два представники органів юстиції США заявили, що вони відмовляються від проведення експертиз його записів.

Крім того, М.МЕЛЬНИЧЕНКО спростував заяву генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА про те, що така експертиза відбудеться найближчим часом.

«Не буде найближчим часом проведена експертиза», - наголосив він.

Крім того, колишній охоронець в черговий раз підкреслив, що він не має наміру передавати оригінали своїх записів в Україні.

«Оригінали я в Україні не передам. Це моя принципова позиція», - підкреслив він, при цьому зауваживши, що оригінали записів і записуючий пристрій він передасть лише на території США експертам, які проводитимуть експертизу.

У свою чергу, присутній на прес-конференції адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ спростував заяви адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО про те, що після чергової зміни складу слідчої групи у справі Гонгадзе не було зроблено практично нічого.

За словами П.СИЧОВА, з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ було проведено більше двадцяти слідчих дій.

Крім того, він поінформував, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО попросив парламент України звернутися до парламенту США, щоб той «натиснув» на Мін’юст цієї країни, який би визначився з часом проведення експертизи записів.