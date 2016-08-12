Голова НАЗК: не варто говорити про зрив запуску е-декларування через відмову Держспецзв'язку видавати атестат захисту

Про це заявила нолова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак в ефірі 5 каналу.

"Ні. Не варто говорити про загрозу зриву. Ми повинні говорити про якість тої системи, яка розроблена. На сьогоднішній день ця система не є абсолютно якісною, що підтверджується відсутність атестату відповідності. От лише після того, коли якість буде на належному рівні, можна говорити, що та інформація, яка буде подаватися в систему, от якраз буде тим доказом, який буде слугувати для відкриття і кримінальних проваджень, для прийняття нами юридично значущих рішень", - сказала Корчак.

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Вона пояснила, що електронна система декларування є системою для накопичення інформації, з якою може познайомитися громадськість.

"Не слід забувати, що будь-який хакер середньої руки зможе зламати цю систему і модифікувати", - сказала Корчак.

Вона розповіла, що особисто була присутньою на засіданні експертної ради з питань державної експертизи у сфері захисту технічної інформації Держспецзв'язку. Корчак підтвердила, що дана організація відмовила НАЗК у видачі атестату відповідності комплексної системи захисту інформації.

"Зараз готуються усі необхідні документи, тобто висновки, в якій частині існує невідповідність, загроза проникнення в дану систему", - сказала Корчак.

Голова НАЗК зазначила, що ці висновки будуть передані організатору експертизи - Державному центру кіберзахисту, який потім передасть у НАЗК відповідні документи як власнику програмного забезпечення.

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Корчак сказала, що НАЗК завтра планує провести засідання і запросити туди представників Держспецзв'язку, представників Програми розвитку ООН, яка профінансувала та сприяла запуску системи електронного декларування, а також представників ТОВ "Міранда", яка виступає розробником програмного забезпечення.

"Слід розуміти, що те, що ми не отримали сертифікат чи атестат відповідності, це не означає, що його не можна отримати і експертиза не буде далі продовжуватись. Тому, ми завтра зберемося, і по-перше, ми ще не маємо на руках документів, які засвідчують в чому існує невідповідність, що потрібно удосконалити. Завтра ми будемо вести мову з розробниками даного програмного продукту, відповідно у нас є час виправити певні недоліки", - сказала Корчак.

"Відмова у видачі даного атестату - це не означає, що системи не буде. Система є. Вона не є у повному функціоналі, і існує з певними недоліками. І тому в контексті тої ситуації, яка зараз в Україні взагалі відбувається... умови конфліктної ситуації з Росією, то зрозуміло, що ми повинні подбати про захист тих персональних даних, які будуть міститися в системі", - наголосила Корчак.

Нагадаємо, що запуск системи електронного декларування є передумовою для надання Україні траншу МВФ та введення безвізового режиму з ЄС.

Так, відповідно до рішення НАЗК, система е-декларування повинна запрацювати 15 серпня 2016 року.

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Так, у відповідності до прийнятих рішень, кожен декларант пройде електронну ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або BankID та матиме свій персональний електронний "кабінет" на сайті НАЗК.

Декларації будуть подаватися через сайт НАЗК шляхом заповнення відповідних форм та в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Перевірка декларацій покладена на Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя.