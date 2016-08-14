Нацагенція із запобігання корупції оголосила про початок повноцінної роботи

Сьогодні, 14 серпня, Національна агенція з питань запобігання корупції підтримала рішення про готовність до початку повноцінної діяльності. Рішення було підтримано одноголосно, повідомляє "Європейська правда".

Перед ухваленням цього рішення голова агенції Наталія Корчак прозвітувала про достатню укомплектованість штатом та готовність виконувати свої функції, зокрема, розпочати фінансування політичних партій за рахунок бюджету.

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Водночас, Наталія Корчак констатувала, що атестат відповідності для системи електронних декларацій наразі відсутній.

"На сьогоднішній день існують політичні і юридичні умови для старту системи електронного декларування. Національним агенством розроблені та затверджені всі рішення, необхідні для запуску системи електронного декларування. Незважаючи на відмову розробника програмного забезпечення усунути недоліки програмного забезпечення, Нацагенство заявляє про початок своєї повноцінної роботи як органу держвлади по всім направленням антикорупційної діяльності, в тому числі і за направленням електронного декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави з 15 серпня 2016 року", - цитує Наталю Корчак "112 Україна".

Також НАПК закликає розробника, ТОВ "Міранда", завершити всі процедури по налаштуванню системи і запустити її у визначений законодавством термін, а саме в 00:00 15 серпня 2016 року

Сьогодні НАЗК проводить засідання щодо ситуації із запуском системи електронного декларування. Раніше в Агенції заявили, що електронне декларування у будь-якому випадку запрацює з 15 серпня.

Такий запуск у "режимі дослідної експлуатації" дозволить посадовцям уникнути кримінального покарання.