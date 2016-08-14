У НАЗК заявили, що електронне декларування у будь-якому випадку запрацює з 15 серпня

Про це заявила керівник Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак в ефірі телеканалу "112 Україна".

За її словами, сьогодні НАЗК має намір провести засідання, однак час його початку на даний час не визначено.

Читайте такожНАЗК провело екстренне засідання щодо зриву системи запуску електронного декларування

"Сьогодні буде продовжуватися робота технічних працівників у рамках Держспецзв'язку, і ми (НАЗК) ще не визначилися, коли проведемо своє засідання. Фактично ми готуємося зробити заяву, але запуск системи е-декларування у будь-якому разі буде, тому що у відповідності із законом, у перехідних положеннях зазначається, що мова йде про подання та оприлюднення інформації декларанта", - підкреслила Корчак.

Глава агентства зазначила, що система е-декларування буде вдосконалювати після запуску.

"Електронне декларування запрацює в будь-якому випадку, це я можу гарантувати на 100%, тому що своє рішення про початок подання й оприлюднення інформації ми не скасовували і скасовувати не будемо. Не потрібно говорити, наскільки це режим тестовий чи ні. Система подання й оприлюднення інформації буде працювати. Те, що ми хочемо цю систему вдосконалити – ми будемо над цим працювати", - підкреслила Корчак, заявивши, що в труднощах, пов'язаних із запуском е-декларування, немає політичних моментів, вони суто технічні.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Держспецзв'язку не надала атестат відповідності системі захисту інформації для електронного декларування. У повідомленні зазначалося, що це було непросте рішення, але система захисту інформації не відповідає нормативним документам. Крім того, Держспецзв'язку не передали акти завершення дослідної експлуатації, завершення робіт зі створення системи захисту та її протокол попередніх випробувань, що може свідчити про те, що систему недоробили.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявляв, що електронне декларування активів українських чиновників стартує з 15 серпня 2016 без затримки.