Вінський поставить на з’їзді СПУ питання про відставку Мороза

Народний депутат, член СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ планує поставити перед з’їздом Соціалістичної партії України питання про заміну Олександра МОРОЗА на посаді голови партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що заключний етап з’їзду Соціалістичної партії України відбудеться 30 вересня. За його словами, він поставить перед з’їздом ключове питання – чи залишається Соцпартія соціалістичною партією, «чи вона перетворюється на «шістку», яка обслуговує донецький клан». «Це буде моє ключове питання», - сказав він.

Як наголосив Й.ВІНСЬКИЙ, при підписанні коаліційної угоди з Партією регіонів і КПУ соціалісти порушили як мінімум десять позицій програми своєї партії.

Також, за його словами, було порушено ключовий канон партії – боротьба з кланами та олігархами, а також побудова демократичного суспільства. Він підкреслив, що антикризова коаліція втілювати у життя ці канони не може.

З’їзд СПУ, за словами Й.ВІНСЬКОГО, має дати ключову відповідь на запитання, чи залишається партія у лівоцентристському спектрі, або ж вона перероджується у щось інше, і тоді, на його думку, в Україні не залишається партії такого спрямування. За його словами, тоді доведеться вигадувати щось інше.

Він також зауважив, що сьогодні партія іде шляхом СДПУ(о), перетворюючись у неї, «а доля СДПУ(о) вам відома».

Й.ВІНСЬКИЙ також підтвердив свій намір поставити перед однопартійцями питання про заміну керівництва партії. Він наголосив, що на політраді партії виступав уже з цього приводу. «Коли я подавав у відставку (з посади першого секретаря Політради СПУ – УНІАН), я виступив на Політраді і сказав відверто. Оскільки МОРОЗ зрадив принципові політичні установи, базиси партії, я вважав би за доцільне, щоб він також подав у відставку», - сказав він.

Разом з тим, Й.ВІНСЬКИЙ висловив переконання, що О.МОРОЗ залишиться на своїй посаді, оскільки у нього досі зберігаються сильні позиції у партії.

Як заявив Й.ВІНСЬКИЙ, він принципово не веде переговорів з жодними із членів Соцпартії. На його переконання, кожна людина повинна приймати рішення самостійно. «Авторитет МОРОЗА високий і МОРОЗ залишиться… Скоріш за все, це буде просто моя позиція», - сказав він і відкинув можливість обрання його керівником партії. Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що у даній ситуації його кандидатура є дуже контраверсійною і навряд чи підійде.

Він ще раз пояснив свою позицію щодо О.МОРОЗА, зауваживши, що особисто проти нього нічого не мав, і вважав, що він міг би бути хорошим головою Верховної Ради. Водночас Й.ВІНСЬКИЙ розуміє, що обрання О.МОРОЗА головою ВР є “місточком повернення донецького клану до влади”. На його думку, обрання лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра - це лише перший крок, другим буде обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України, а Рината АХМЕТОВА – прем’єр-міністром.

Говорячи про перспективи створення нової партії лівоцентристського спрямування, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що спочатку він хоче “пройти свою дорогу до кінця” у Соціалістичній партії, оскільки присвятив їй 15 років, а потім вже буде визначатись.

Він також повідомив, що на сьогодні у нього є багато пропозицій, у тому числі – очолити одну з діючих партій.