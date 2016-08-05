В МЗС Польщі здивовані проектом постанови про геноцид українців з боку поляків

Про це заявив прес-секретар польського МЗС Рафал Собчак, передає Еспресо з посиланням на Польське радіо.

За його словами, текст проекту резолюції поки що не опублікований на сайті українського парламенту, тому говорити про зміст цього проекту занадто рано.

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Собчак зазначив, що, згідно з інформацією МЗС Польщі, проект резолюції - "випадкова подія і ініціатива одного депутата".

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про вшанування пам'яті жертв геноциду, вчиненого Польською державою щодо українців у 1919 - 1951 роках». Автором відповідного проекту (№ 5012) є народний депутат України Олег Мусій (позафракційний).

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».