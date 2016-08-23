Після церемонії на Софійській площі Порошенко вирушив у зону АТО

11:54, 23 серпня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко вирушив у зону АТО, щоб привітати з Днем прапора і Днем незалежності українських військових.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Зараз прямо звідси, із Святої Софії, я вирушаю до лінії фронту, вирушаю, щоб привітати з Днем Державного прапора і ювілеєм, 25-ю річницею нашої української Незалежності, тих, хто є головним гарантом нашої свободи, волі, демократії і державної самостійності”, - заявив раніше Порошенко, виступаючи на піднятті прапора у Києві.

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За даними прес-служби президента, він візьме участь в урочистих заходах у Чугуєві Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні у всіх військових частинах України підняли Державний прапор.

День Державного прапора відзначається щорічно 23 серпня.

День прапора України було встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, згідно з указом другого президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

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