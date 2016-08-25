Томбінський: в ЄС усвідомлюють, що Росія не виконує Мінські угоди

Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінські в інтерв'ю «Радіо ЄС - Європейська станція».

"Судячи з тієї інформації, яку ми отримуємо від Ради закордонних справ ЄС, Європарламенту та інших інституцій ЄС, Росія не виконує Мінські домовленості. Ці домовленості мають особливу логіку - перша частина стосується середовища безпеки та гуманітарного доступу до території, після цього політичні зобов'язання, і потім відновлення Україною контролю над власною територією та кордоном. Тож з цієї логіки зрозуміло, що у першу чергу враховується безпека. Це передумова інших кроків", - сказав Томбінський.

При цьому він нагадав, що санкції ЄС були запроваджені через незаконну анексію Криму та агресію Росії проти України, і тільки після цього з'явилися Мінські угоди.

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"Важко передбачити, що станеться через півроку. Санкції було впроваджено не через невиконання Мінських домовленостей. Санкції було впроваджено проти Росії у зв'язку з незаконною анексією Криму та агресію проти України, а також підривом українського суверенітету. Тож кожен, хто братиме участь у прийнятті цих рішень, буде перевіряти - причини введення санкцій вичерпали себе чи досі є актуальними. В свою чергу Мінські домовленості було створено пізніше для стабілізації політичного конфлікту, і санкці проти Росії вводилися не через невиконання Мінських домовленостей", - сказав Томбінський.