Польща намагається зрозуміти: зміни в Україні є остаточними чи можливе повернення назад - Дещиця

Про це сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі Радіо Свобода.

«Два роки тому у польському суспільстві було дуже високе піднесення, великий волонетрський рух на підтримку України. Але зараз складається таке враження, що Польща очікує, чи зміни в Україні відбулися вже остаточно, чи відбувся злам у переході України на нову якість чи ні, чи може все повернутися назад», – зазначив Дещиця.

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Водночас український посол вважає, що йому легше говорити з польським керівництвом на тему продовження санкцій проти Росії, ніж те саме робити його колегам в інших країнах ЄС.

«З польським керівництвом легше, тому що вони розуміють цю проблематику і вони мають приклади з історії і знають, що Росія може бути загрозою для польської держави», – зазначив Андрій Дещиця.

За словами дипломата, Польща продовжує займати у Брюсселі проукраїнську позицію – і щодо продовження санкцій проти Росії, і в питанні безвізового режиму.

Нагадаємо, 24 серпня Україну відвідав президент Польщі Анджей Дуда. Перебуваючи у Києві, він разом з президентом України Петром Порошенком закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.